"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости

Дана Борисова раскрыла подробности отношений ее дочери с отцом.

Популярная телеведущая решила судиться со своим бывшим мужем и по совместительству отцом ее единственной дочери Полины. Звезда утверждает, что экс-супруг слишком мало денег платит на содержание наследницы, а средств, которые зарабатывает сама Дана Борисова, не хватает.

Теледива не скрывает, что сейчас с работой у нее не все гладко: фиксированная зарплата в 60 тысяч, периодические рекламные контракты... Гонорары закончились даже за участие в скандальных шоу. В общем, артистка решила судом заставить Максима Аксенова платить больше алиментов. Как выяснили юристы ведущей, ежегодный доход бывшего мужа — 23 миллиона рублей, хотя по документам он получает гроши.

Стоит отметить, что дочь Даны Борисовой тоже в обиде на папу, ведь он, ко всему прочему, перестал с ней общаться. Как передает Пятый канал, однажды девочка хотела съездить к отцу, но он, ссылаясь на ковидные ограничения, отшил наследницу. "Значит, не хочет меня видеть", – констатировала Полина.

В это трудно поверить, ведь, казалось бы, совсем недавно девочка сбегала к отцу от матери, воспитание и поведение которой ее не устраивало. А сейчас телеведущая публично рассказала о том, что однажды бывший супруг, якобы, жестоко избил их общую дочь.

"У него бешенство началось, подбежал, повалил... Снял ремень, ну и стал ее бить, она упала на землю. Она очень громко кричала", – раскрыла подробности Дана Борисова.

