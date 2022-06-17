Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость
партнеры
Пятница
17 июня
Лента новостей
14:23
В Москве вынесли приговор бросившему ребенка с балкона мужчине
14:00
Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео
13:57
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
13:54
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости
13:40
У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
13:36
В Новосибирске столкнулись 4 машины
13:05
В США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви
12:56
"На протяжении восьми лет мы добивались": Лавров о причинах спецоперации
12:43
"Я самый русский из африканцев": финалист "Голоса" Арсен Мукенди о получении российского гражданства
12:38
Дома в Туапсе подорожали на 84%
12:17
Побитая мужем пышка из "Дома-2" сделала шокирующее признание: Мучительно уничтожали
11:48
Нажившую проблем МакSим выперли из дома: Осталась на Казанском вокзале
11:46
Названы лидеры продаж среди новостроек Москвы
11:40
Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию
11:35
В Белгородской области разбился самолет
11:08
"Инград" построит ЖК у стадиона "Октябрь"
11:01
"Лицо плывет": ехидная Собчак прошлась по выскочке Водонаевой
10:26
"Спятил": мать осудила любовную связь Елистратова из "Револьверс" со стареньким инвалидом
10:21
"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта
10:15
Аналитики зафиксировали снижение спроса на жилье в России
09:58
Лишь 7% квартир размещены на первом этаже
09:31
Высоко задравшую юбку Нетребко сняли в чистом поле
09:26
"Короче трусов": Беспечная Сомойлова отправила в школу малолетнюю дочь в похабном виде
09:12
Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова
08:50
"Все ждут драку?": окрутившая миллионера Орлова слила в Сеть фото со свадьбы
08:49
"Пусть не возвращается!": Заявившая о приезде в Россию Пугачева оставит предателя Галкина за бугром
08:46
Лишившийся больших гонораров перебежчик Галкин вынужден брать подработку
06:08
Самую дешевую дачу можно снять за 22 тысячи рублей
04:26
Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому
02:25
Названы лучшие новостройки у парков
00:03
Митрофанов день: что нельзя делать в православный праздник 17 июня 2022 года
21:42
"Приехала посмотреть": Обнаглевшая Собчак выставила на посмешище слепую Гурцкую
20:20
"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой
19:33
"Вынуждают рожать": совратившая 14-летнего юнца Шпица оказалась в интересном положении
19:02
"Насквозь голубой": Впутавшийся в гей-скандал Корчевников вставил по самое не хочу деду-извращенцу
18:47
Заколотая любовницей мужа москвичка испустила дух за полминуты до приезда скорой
18:23
"Девственность потерял": игривый Михалков принудил юркого Галкина пощупать бодрый сучок
17:45
"Решила уйти": Жена доживающего Мартиросяна поставила точку в разрыве
17:36
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
17:04
Деньги не пахнут: Лизнувшая между булок у властей Латвии Хаматова обчистила россиян на миллионы
16:22
"Царствие небесное": Недавно выскочившая замуж Орлова похоронила любимого человека
15:46
"Щемит сердце": Счастливый Буйнов оставил родину в тяжелые времена
15:06
"Укусила змея": поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией
14:58
В Якутии появится атомная станция малой мощности
14:45
"Г*** смыть нечем": вымазанная в пахучей жидкости Асмус навалила кучу в пакет
14:41
Кровавая расправа: озверевшая любовница заколола ножом жену своего избранника
14:37
"Сегодня на свободе": после вердикта суда раздавленный Шаляпин известил о тюремном заключении
14:08
"Дал им": натирающий промежность здоровенным прибором Галкин предложил ребятам вставить посерединке
13:34
"Свадьба": Кадры замужней Кабаевой в белоснежном наряде вызвали шок
13:29
Седой музыкант взял реванш над раскрывшей рты молодежью (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости

"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости

Дана Борисова раскрыла подробности отношений ее дочери с отцом.
прочитано 74 раза

Популярная телеведущая решила судиться со своим бывшим мужем и по совместительству отцом ее единственной дочери Полины. Звезда утверждает, что экс-супруг слишком мало денег платит на содержание наследницы, а средств, которые зарабатывает сама Дана Борисова, не хватает.

ПО ТЕМЕ

"Как две подружки": Борисова прихватила подросшую дочь на отдых за чужой счет

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Теледива не скрывает, что сейчас с работой у нее не все гладко: фиксированная зарплата в 60 тысяч, периодические рекламные контракты... Гонорары закончились даже за участие в скандальных шоу. В общем, артистка решила судом заставить Максима Аксенова платить больше алиментов. Как выяснили юристы ведущей, ежегодный доход бывшего мужа — 23 миллиона рублей, хотя по документам он получает гроши.

Стоит отметить, что дочь Даны Борисовой тоже в обиде на папу, ведь он, ко всему прочему, перестал с ней общаться. Как передает Пятый канал, однажды девочка хотела съездить к отцу, но он, ссылаясь на ковидные ограничения, отшил наследницу. "Значит, не хочет меня видеть", – констатировала Полина.

В это трудно поверить, ведь, казалось бы, совсем недавно девочка сбегала к отцу от матери, воспитание и поведение которой ее не устраивало. А сейчас телеведущая публично рассказала о том, что однажды бывший супруг, якобы, жестоко избил их общую дочь.

"У него бешенство началось, подбежал, повалил... Снял ремень, ну и стал ее бить, она упала на землю. Она очень громко кричала", – раскрыла подробности Дана Борисова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 13:54 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сыграла свадьбу

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

Как живет звезда сейчас
Шоу-бизнес

"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске

Город стал кладбищем

Шоу-бизнес

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом

Певицу раскртиковали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
"Укусила змея": поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией
В Якутии появится атомная станция малой мощности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+