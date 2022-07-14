Королевы больше нет: известная российская певица прилюдно побила Мадонну

Телеканал Fashion TV cобрал самых стильных людей столицы на ежегодную премию. Лучшие наряды, прически и макияж были тут. Кажется, что это все – модели с обложек. Впрочем, Алина Делисс, победительница в номинации "Стиль и элегантность в музыке и на сцене", клала во всех смыслах болт на дресс-код и соответствие собственной же номинации. А в итоге на сцене и красной дорожке затмила всех! Смелый образ заслуженный артистки второй день обсуждает Златоглавая.

прочитано 154 раза Певица Алина Делисс для церемонии выбрала ультрамодный леопардовый облегающий костюм с металлическим поясом, вкрученными болтами и металлическим рукавом. Невероятно стильно, сексуально и дорого. ПО ТЕМЕ Ищут пожарные, ищут милиция: к поискам известной российской певицы подключились все службы аэропорта Стамбула "Артист обязан вдохновлять, – пояснила певица. – Я считаю, что обязана волновать людей не только песнями, но и нарядами, давать им возможность обсудить мой гардероб. К каждому выходу в свет я готовлюсь очень кропотливо. Не могу допустить малейшей дисгармонии в образе". И Алине удалось всех затмить! "Это же русская Мадонна! Нет, круче! – ахали восторженные люди. – Королевы больше нет, да здравствует новая королева!" Все вспомнили знаменитое бюстье работы Готье, в котором щеголяла когда-то американская дива. Но у Делисс все смотрится как-то более креативно, смело и дерзко. Даже ведущая Катя Гусева заявила, что она потрясена и шокирована. Мол, у ее друга Филиппа Киркорова таких нарядов нет. С другой стороны, Мадонне в августе 64 года. Алине – почти вдвое меньше. Поэтому понятно, что и эффектная фигура, и современный образ мысли позволяют ей сегодня так одеваться. "Новая икона стиля!" – так на модной премии окрестили Делисс, побившую своим смелым туалетом американку. "Платье нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар", – как говорили Ильф и Петров в романе "12 стульев". ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kirill Belyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Феликс Грозданов 14 июля 2022, 08:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник