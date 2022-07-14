Королевы больше нет: известная российская певица прилюдно побила Мадонну

Певица Алина Делисс для церемонии выбрала ультрамодный леопардовый облегающий костюм с металлическим поясом, вкрученными болтами и металлическим рукавом. Невероятно стильно, сексуально и дорого.
"Артист обязан вдохновлять, – пояснила певица. – Я считаю, что обязана волновать людей не только песнями, но и нарядами, давать им возможность обсудить мой гардероб. К каждому выходу в свет я готовлюсь очень кропотливо. Не могу допустить малейшей дисгармонии в образе".
И Алине удалось всех затмить! "Это же русская Мадонна! Нет, круче! – ахали восторженные люди. – Королевы больше нет, да здравствует новая королева!"
Все вспомнили знаменитое бюстье работы Готье, в котором щеголяла когда-то американская дива. Но у Делисс все смотрится как-то более креативно, смело и дерзко. Даже ведущая Катя Гусева заявила, что она потрясена и шокирована. Мол, у ее друга Филиппа Киркорова таких нарядов нет.
С другой стороны, Мадонне в августе 64 года. Алине – почти вдвое меньше. Поэтому понятно, что и эффектная фигура, и современный образ мысли позволяют ей сегодня так одеваться.
"Новая икона стиля!" – так на модной премии окрестили Делисс, побившую своим смелым туалетом американку. "Платье нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар", – как говорили Ильф и Петров в романе "12 стульев".