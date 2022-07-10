"Проскурякова рога наставит": Сбежавший от жены Николаев был найден в неожиданном месте

Недавно поклонники Игоря Николаева узнали, что их кумил покинул Россию. Некоторое время никто не знал, куда отправился певец. Однако накануне он был найден, причем в неожиданном месте. Как оказалось, артист укатил не в какие-то дальние края, а в соседнюю Белоруссию. Певец опубликовал в микроблог фотографию, на которой держится за рога зубра – популярного памятника, расположенного возле "Президент-Отеля".
Фанаты звезды с радостью поприветствовали его. "У нас в Минске?? Хорошего отдыха", "Здравствуйте! Очень рады видеть вас в Минске", "Рады вас видеть на белорусской земле", "Какой симпатюлька! И от меня привет рогатенькому! А вам. Игорь, привет из Рима", "Как я рада, что вы в Минске! Вот бы еще попасть на ваш концерт", – написали пользователи Сети.
Однако некоторые комментарии были достаточно тревожными. Так, некоторые подписчики написали, что Николаев сам рогатый, намекая на то, что ему изменяет его жена. "А свои рога где, отпали?", "Готовься, может Проскурякова скоро рога наставит", – написали они.
Стоит отметить, что в Минск, по всей видимости, артист прилетел без молодой супруги, поскольку на фото рядом с ним Проскуряковой не было видно. Безусловно, на этом фоне вышеописанные слова поклонников кажутся уж очень пугающими. Неужели в отношениях звезд пробежала кошка? Однако пока что сбежавший от жены Николаев не давал никаких комментариев.