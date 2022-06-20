Дюжев раскрыл рецепт восхитительного салата: Бежим готовить!

Это блюдо можно подавать и для завтрака, и для романтического ужина. В составе — интересное сочетание продуктов. Дмитрий Дюжев отказался от банальных ингредиентов и не прогадал. Рецепт салата простой, зато по вкусовым качествам не уступает ресторанным изыскам.
Нам понадобятся:
- Вобла с икрой;
- Листья салата;
- Черный хлеб;
- Гранат;
- Чеснок;
- Тимьян;
- Перепелиные яйца;
- Сливочное масло;
- Майонез.
Способ приготовления:
Шаг первый. Хлеб разрезаем на небольшие кубики, мелко крошим тимьян. Обжариваем все вместе на сливочном масле. Остужаем и кладем в миску.
Шаг второй. Нарезаем листья салата, добавляем их к готовым гренкам.
Шаг третий. Отвариваем и очищаем перепелиные яйца. Параллельно измельчаем на терке свежий огурец. Высыпаем все это к предыдущему составу. Смазываем майонезом и перемешиваем.
Шаг четвертый. Достаем из воблы икру, разминаем ее вилкой. Также очищаем от кожуры гранат.
Шаг пятый. Посыпаем наше блюдо икрой и гранатовыми зернами. Наслаждаемся результатом!
Оригинальная подача и визуальная привлекательность блюда не оставит равнодушными голодных гостей. Также этот пошаговый рецепт салата уместно вспомнить перед семейным праздником, чтобы удивить и порадовать близких. Дмитрий Дюжев пользуется — бежим готовить и мы!