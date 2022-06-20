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Шоу-бизнес
Дюжев раскрыл рецепт восхитительного салата: Бежим готовить!

Дюжев раскрыл рецепт восхитительного салата: Бежим готовить!

Недаром говорят, что лучшие повара – это мужчины. Дмитрий Дюжев выглядит на кухне очень органично. Ну а его рецепт салата – выше всяких похвал!
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Это блюдо можно подавать и для завтрака, и для романтического ужина. В составе — интересное сочетание продуктов. Дмитрий Дюжев отказался от банальных ингредиентов и не прогадал. Рецепт салата простой, зато по вкусовым качествам не уступает ресторанным изыскам.

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 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Нам понадобятся:

  • Вобла с икрой;
  • Листья салата;
  • Черный хлеб;
  • Гранат;
  • Чеснок;
  • Тимьян;
  • Перепелиные яйца;
  • Сливочное масло;
  • Майонез.

Способ приготовления:

Шаг первый. Хлеб разрезаем на небольшие кубики, мелко крошим тимьян. Обжариваем все вместе на сливочном масле. Остужаем и кладем в миску.

Шаг второй. Нарезаем листья салата, добавляем их к готовым гренкам.

Шаг третий. Отвариваем и очищаем перепелиные яйца. Параллельно измельчаем на терке свежий огурец. Высыпаем все это к предыдущему составу. Смазываем майонезом и перемешиваем.

Шаг четвертый. Достаем из воблы икру, разминаем ее вилкой. Также очищаем от кожуры гранат.

Шаг пятый. Посыпаем наше блюдо икрой и гранатовыми зернами. Наслаждаемся результатом!

Оригинальная подача и визуальная привлекательность блюда не оставит равнодушными голодных гостей. Также этот пошаговый рецепт салата уместно вспомнить перед семейным праздником, чтобы удивить и порадовать близких. Дмитрий Дюжев пользуется — бежим готовить и мы!

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Дмитрий Дюжев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 06:15 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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