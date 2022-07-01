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Шоу-бизнес
Страшные кадры: чудовищная боль заставила Малахова рыдать на публике

Страшные кадры: чудовищная боль заставила Малахова рыдать на публике

Андрей Малахов не сдержал эмоций во время записи программы "Привет, Андрей!".
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Состояние здоровья популярного российского телеведущего Андрея Малахова уже длительное время вызывает опасение у его поклонников. Фанаты журналиста пристально следят за его внешним видом и замечают, как звезде со временем становится все хуже и хуже.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Первой ласточкой стало изменившаяся фигура шоумена, который всегда отличался атлетическим телосложением. Также без внимания публики не осталась прическа известного ведущего. Даже коллеги по цеху поговаривали, что у Андрея Малахова серьезные проблемы со здоровьем.

Распухшее лицо и смена красивой шевелюры на парик заставили публику думать, что журналист страдает от онкологии. Масло в огонь подливал сам шоумен, который и вовсе игнорировал эту тему, закрыл для фанатов социальные сети и перестал отвечать на вопросы обозревателей светской хроники.

Недавно Андрей Малахов вновь шокировал публику. Его странная походка указала общественности на очередные проблемы со здоровьем. Последним ударом для фанатов стали публичные эмоции телеведущего.

Страшные кадры с плачущим Андреем Малаховым увидели миллионы россиян. Он разрыдался прямо в студии программы "Привет, Андрей!". Выпуск выйдет в эфир лишь в субботу, 2 июля, однако его анонс уже доступен на YouTube.

Передача посвящена памяти Юры Шатунова. Чудовищная боль от потери легендарного певца не позволили телеведущему сдержать слез. Вспоминая звезду эстрады, Андрей Малахов начал рыдать в присутствии гостей эфира.

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Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 20:16 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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