Господи, пощади! Изможденный Малахов спускает бешеные деньги на процедуры ради спасения

В последнее время состояние здоровья Андрея Малахова вызывает массу вопросов у его поклонников. Фанаты забили тревогу после того, как телеведущий сильно поправился, а его лицо заметно опухло. Также внимательные пользователи Сети заподозрили, что шоумен облысел и начал носить парик. Изменения во внешности стали причиной сплетен о болезни звезды. Некоторые даже поговаривали, что он страдает от рака.
Недавнее появление Малахова на публике поразило народ. Андрей заметно и даже пугающе отощал, чем вновь подогрел слухи об онкологии. Однако, как оказалось, причина такой худобы телеведущего кроется вовсе не в недомогании.
Выяснилось, что несколько недель Андрей Малахов пребывал в дорогостоящем оздоровительном центре, расположенном в Азербайджане. Элитный санаторий посещают многие известные люди, желающие поправить здоровье по знаменитой методике Шено. Так что шоумен спустил бешеные деньги на процедуры, благодаря которым ему удалось избавиться от лишнего веса. Сообщается, что ведущий скинул около десяти килограммов.
Кроме того, свою роль сыграли события, которые происходят в мире. Так, развлекательные программы сместили выпуски новостей и политические передачи. Благодаря этому график Малахова стал более свободный, у него появилось время на отдых.
Надеемся, что телеведущий отправился в элитный оздоровительный центр ради спасения от лишнего веса и стресса, а не от тяжелой болезни. В последнее время мир шоу-бизнеса поражается смертям еще молодых артистов. Так, недавно мы простились с Пьером Нарциссом и Юрием Шатуновым. Господи, пощади талантливых людей, которым еще жить да жить!