Николаев слизал с оголившей грудь Королевой облако любви

Российский певец и композитор Игорь Николаев в 90-х повстречал свою музу и возлюбленную, украинку Наташу Королеву. Во время их союза были созданы такие песни как "Дельфин и русалка", "Такси, такси" и многие другие.
После расставания с Наташе Королевой Игорь Николаев снова встретил любовь. Избранницей артиста стала мало известная на тот момент исполнительница Юлия Проскурякова. В 2010 году пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В отличие от тех времен, когда Николаев жил с Королевой, сейчас его творчество уже так не фонтанирует новыми шедеврами.
Недавно Наташа Королева порадовала фанатов новым исполнением хита "Дельфин и русалка". Артистка спела песню вместе со своим единственным сыном Архипом.
Игорь Николаев недолго думая слизал с Королевой ее пример и решил повторить успешный опыт своей бывшей возлюбленной. Он перепел свой старый хит "Невеста". Обновленный хит, в котором есть строки "облако любви на моих руках", уже опубликован на всех цифровых платформах. Ремейк пользуется у фанатов большой популярностью.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташа Королева шокировала фанатов снимком с оголенной грудью. В своих соцсетях певица рассказала, что весит всего 62 килограмма и при этом не считает себя худой.