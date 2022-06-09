"От меня сексом прет": похотливая Волочкова выставила напоказ утехи с толпой мужиков

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет успеха у мужчин.

Поклонники уже давно потеряли счет "любимым" балерины всея Руси, что неудивительно, ведь они меняются буквально каждый месяц. Артистку нередко осуждают за ее излишнюю любвеобильность и желание выставить личную жизнь напоказ. Ну, а самой Анастасии Волочковой, кажется, все равно на злые языки: мол, болтают, потому что завидуют.

46-летняя светская львица без стеснения рассказывает о своей личной жизни. Балерина призналась: поклонников у нее толпа! Причем среди них есть мужчины с большим достатком, а есть представители сильного пола, у которых за душой ни гроша. Зато есть у них кое-что общее: как публично призналась звезда, все они ублажают ее своим постоянным вниманием, делая безмерно счастливой.

Такому большому количеству ухажеров балерина уже давно нашла объяснение: все дело, говорит она, в энергии, которая завлекает мужчин в ее сети. "От меня сексом прет на большие расстояния, и я этого не скрываю. Знаю, что дам фору своей формой молодым девочкам", – выставила напоказ утехи с мужиками Анастасия Волочкова.

Однако балерина, как оказалось, не собирается до конца своих дней прыгать от одного мужика к другому: в планах балерины еще один брак. Но есть один нюанс: Анастасии Волочковой предстоит выбрать из груды поклонников самого достойного для этого важного шага.