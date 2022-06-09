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Шоу-бизнес
"Слишком больно!": Ковальчук выставила Чумакова из-за связи с другой женщиной

"Слишком больно!": Ковальчук выставила Чумакова из-за связи с другой женщиной

Юлия Ковальчук поделилась с фанатами важной новостью о своем супруге.
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Накануне у Алексея Чумакова вышла новая песня и клип "Встретимся во снах". Юлия Ковальчук пребывает в полном восторге от работы мужа, созданной в сотрудничестве с другой женщиной. Кроме самого Чумакова среди создателей музыки указана Татьяна Балакирская – ей же принадлежат и стихи. Творческая связь дала богатые плоды.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Переполненная гордостью за супруга Ковальчук выставила мужа в своем микроблоге и рекомендовала всем послушать его новую песню, которая получилась невероятной. Судя по всему, подписчики певицы прислушались к ее совету и тут же отправились по ссылке смотреть клип Чумакова.

Буквально за сутки ролик на "Ютубе" посмотрели уже более 32 тысяч пользователей. Многие, как и Ковальчук, пришли в восторг от душераздирающей композиции Чумакова. Артиста буквально завалили положительными отзывами.

"Потрясающий клип... Драматургия... Идеально, большего не нужно", "Прям до мурашек, затаив дыхание! Столько боли, как это знакомо!", "Это абсолютное произведение: ваш голос, музыка, текст", "Таких обнаженных эмоций от него я еще не слышал", "Слишком…слишком сильно и больно!!! Браво, Алексей!" – рассыпались в комплиментах растроганные поклонники.

Сама Юлия Ковальчук тоже не отстает от мужа и готовит для поклонников сюрприз – буквально на днях состоится премьера ее нового клипа на песню "Любовь и самбука".

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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 11:00 Источник: Ютуб, Алексей Чумаков • Требует проверки

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