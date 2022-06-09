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Шоу-бизнес
"Свадьба будет": Волочкова похвасталась статусом невесты

"Свадьба будет": Волочкова похвасталась статусом невесты

46-летняя Анастасия Волочкова пользуется большим успехом у мужчин.
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Эпатажная балерина стала гостьей "Нового радио". В эфире шоу блондинка рассказала о своем таинственном ухажере, с которым она недавно отдыхала в Турции. Оказалось, что с ним Анастасию Волочкову познакомили друзья. По словам балерины, мужчине 39 лет, он живет в Стамбуле, не говорит по-русски и занимается собственным бизнесом.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Состоятельный избранник, имя которого звезда так и не назвала, снял для нее частный остров, виллу и яхту. Блондинка прекрасно провела там время. Волочкова заранее осознавала, что отправляется в романтическое путешествие, и не строила долгоиграющих планов. В ответ на вопрос ведущего балерина призналась, что это был просто курортный роман. Впрочем, возможно в жизни звезды и большее.

"Да, курортный роман. А вы как хотели? Свадьбу? Так свадьба будет скоро," – уверенно заявила Волочкова.

Блондинка похвасталась статусом завидной невесты, дав понять, что у нее много воздыхателей, готовых предложить ей руку и сердце. Если она выберет среди них человека, за которого захочет замуж, она обязательно за него выйдет. Однако абы кто в женихи экс-приме Большого театра не подойдет. По словам балерины, ее спутником жизни может стать только такой мужчина, в котором "две или три Волочковы по духу".

Артистка также отметила: если она полюбит, она будет готова принять ребенка своего избранника. В таком жесте Анастасия Волочкова видит даже большее доверие к партнеру, чем вынашивание общего малыша.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 10:10 Источник: Ютуб, "Новое радио" ✓ Надежный источник
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