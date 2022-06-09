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Шоу-бизнес
В разводе Королевой и Тарзана поставлена жирная точка: Добрый, нежный и очень сексуальный человек

В разводе Королевой и Тарзана поставлена жирная точка: Добрый, нежный и очень сексуальный человек

Слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) ходят последние несколько лет. Наконец в этом вопросе поставлена точка.
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Громкий скандал разразился полтора года назад, когда всплыла правда о похождениях накаченного мужа певицы. Как оказалось, он водит домой девиц в отсутствие жены. Об измене Наташа Королева узнала, а заодно и зрители программы "Пусть говорят", куда пришла любовница стриптизера.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Несмотря на публичное осуждение, певица все-таки простила мужа и приняла обратно. Судя по соцсетям, пара зажила как раньше. Правда, последнее время Наташа Королева все чаще выходит в свет одна. Это породило новые слухи о грядущем разводе.

Парапсихолог Ирен Таро в беседе с "Дни.ру" рассказала, что думает о Сергее Глушко и его отношениях с исполнительницей хита "Маленькая страна".

"Тарзан очень чувственный, добрый, нежный и очень сексуальный человек. Душа компании, любит общаться и заводить новые знакомства. В жизни зачастую очень сложно сделать выбор, часто бывают два брака, любовные треугольники", – говорит эксперт.

По словам парапсихолога, в любви и браке Тарзан по своим энергиям даты рождения весьма ветреная и непостоянная личность. Также ему присущи внутренняя неуверенность и метания.

Ирен Таро. Фото: из личного архива

"То, что для Тарзана любовь на земном уровне, – это сексуальное влечение, для него эта любовь, основанная на свободе, а не на ожидании или потребности. Но тем не менее, с Королевой из многое объединяет, и такой формат отношений их обоих устраивает. Королева принимает характер Тарзана со всеми его минусами и особенностями, что помогает им так долго быть в браке, любить друг друга и идти на компромиссы. Их отношения цикличны, более свободны, но это не повод для развода для них обоих", – говорит Ирен Таро.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 04:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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