"И очень больших размеров": супруг бросил Королеву ради ублажения солидного мужика

После скандала поклонники начали подозревать, что развод пары не за горами. Артистка теперь одна ходит по светским мероприятиям и все чаще появляется на людях в компании сына Архипа, а не мужа-стрептизера.
Вот и на день рождения Филиппа Киркорова Наташа Королева пришла без супруга. По словам звезды, суженый занят – готовит для короля российской эстрады подарок. "Папа наш старается, удивит нереальным шедевром. Это будет особенный портрет и очень больших размеров", – уверяет артистка.
Как оказалось, чтобы ублажить солидного мужчину, Тарзан даже оставил на празднике возлюбленную без пары. Он заперся дома, чтобы завершить начатое. По словам Наташи Королевой, Сергей Глушко очень долго ждал музу, но вот пришла та слишком поздно, поэтому в срок стриптизер-художник написать картину не успел.
Наташа Королева призналась, что Тарзан полностью отдается работе. Во время творческого процесса он практически не спит и не ест. "Не оторвать от холста, он сутками может писать", – говорит певица.
Впрочем, на празднике Филиппа Киркорова и без того хватало даров. Например, Владимир Винокур тоже решил преподнести королю российской эстрады портрет. По словам артиста, он заказал его у художника Игоря Белковского. Желание порадовать друга влетело Винокуру в копеечку – картина обошлась в 800 тысяч рублей.