Стыд и срам: потекшая Боня легла под женатого мужика

После расставания с отцом своей дочери Алексом Смерфитом участница шоу "Дом-2" показывала лишь одного своего избранника – французского бизнесмена Пьера Андюрана. Теперь знаменитость не афиширует личную жизнь. Как оказалось, на то есть свои причины.
В шоу "Злые языки" Виктория Боня призналась, что влюблена, но совершенно не понимает, что делать со своей связью. Как оказалось, избранник светской львицы мужчина несвободный – у него есть семья. Впрочем, кольцо на пальце не помешало выпускнице скандального шоу лечь под женатого.
"Влюбилась, он иностранец, и он женат. Да, я с ним", – констатировала Виктория Боня. По словам звезды, у нее всегда было табу на людей семейных, она считала всех несвободных мужчин "призраками". Но судьба распорядилась иначе, теперь Боня ходит в любовницах, и совершенно не понимает, как с собой бороться.
Напомним, недавно знаменитость нелестно высказалась о бывшем муже своей заклятой подружки Ксении Бородиной. По словам звезды, та признавалась, что у Курбана Омарова "маленького размера и плохо стоял". Впрочем, знание таких подробностей интимной жизни не помешали Виктории Боне мило беседовать с экс-супругом коллеги по "Дому-2". Она даже призналась, что во время видеозвонка потекла – ладошки вспотели.