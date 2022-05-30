"Не забываешь меня": обмякшая Боня прыснула от ласкающего ее уши экс-мужа Бородиной

Недавно бывший муж телеведущей Ксении Бородиной беседовал по телефону с Викторией Боней и якобы даже звал ее на свидание. Однако встречи не вышло. Полный разговор звезд оказался в общем доступе и был выпущен в эфир шоу на RUTUBE "Злые языки".
Как выяснилось, коварная Виктория Боня разыграла Курбана Омарова, но он принял все за чистую монету. Более того, Боня заявила, что не намерена звонить Омарову со своего номера, ведь он потом будет названивать ей и приставать.
"Очень приятно , что не забываешь меня, упоминаешь в телеграм-канале. Я даже не знала, что ты на меня подписан... Знаешь, что хотела у тебя узнать... Вы ведь с Ксюхой расстались?.." — кокетливо задала вопрос Боня.
Не успела она договорить, как Омаров тут же предположил, что она предлагает ему любовные отношения. В ответ на это Боня прыснула от смеха.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись год назад после шести лет брака. Новость о распаде пары стала полной неожиданностью, поклонники до последнего верили, что пара сойдется. У пары есть общая дочь Теона. По словам Омарова, Бородина не препятствует ее встречам с отцом.