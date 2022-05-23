Сменившую пол Боню позорно выпихнули с красной дорожки Каннского фестиваля: Жалкое зрелище

С Викторией Боней накануне произошло неприятное событие. Теледива была позорна выпихнута с ковровой дорожки. Дело в том, что российская звезда решила устроить перфоманс, который не понравился охране мероприятия. Об этом Виктория решила рассказать в социальных сетях. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам экс-участницы "Дома-2", подобного с ней не происходило за все девять лет участия в Каннском фестивале. "Меня оттуда вывели", – заявляет женщина. Как оказалось, она решила устроить политическую акцию. На мероприятия она пришла, сменив пол, а именно переодевшись в мужчину: надела смокинг и нацепила бабочку и даже нарисовала усы. С собой она взяла клатч с кричащей надписью. На сумочке Бони было написано, что войны бы не было, если бы мужчины рожали.
Кстати, ранее звезда намекала, что сделает заявление и обратится к обществу. Причиной тому послужила ситуация, которая сложилась вокруг русских женщин. По всей видимости, имела в виду она именно этот выход на Каннском фестивале.
Однако многие пользователи сети не оценили поступок Бони и наехали на нее в комментариях. "Дно", "Вы похожи на Джонни Деппа, когда он в суде оправдывался", "Клоунада", "Фрик-шоу", "Жалкое зрелище", – написали подписчики.