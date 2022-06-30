Женившийся на пигалице развратник Епифанцев притащил в дом еще двух девиц: Это не просто друзья

Не успел Владимир Епифанцев завести жену, как вышел в свет с двумя незнакомками.

Буквально на днях публика узнала о том, что знаменитый актер снова женился. В свои 50 лет он тайно решил связать себя узами браками с пигалицей – девушкой, которая моложе избранника на 24 года. К слову, в свет парочка стала выходить еще в прошлом году. Видимо, отношения переросли в нечто серьезное, а Владимир Епифанцев решил окольцевать свою возлюбленную.

В общем, звезде театра и кино теперь снова женат. Но каково же было удивление зрителей, когда на съемки подкаста "Сережа и микрофон" он пришел не под руку с новоиспеченной супругой, а в окружении двух незнакомых девушек. Причем ведущий Сергей Мезенцев отметил, что этих дам звезда российского кино притащил в дом. "Владимир прибыл в сопровождении трех женщин, с которыми живет. Это просто контекст", – с иронией сказал он.

Однако во время диалога с ведущим кумир миллионов вел себя так, будто никаких спутниц рядом нет, лишь изредка обращаясь к ним, когда уходил глубоко в свои мысли и рассуждения. Стоит отметить, то, о чем временами говорил Владимир Епифанцев, возможно, будет понятно не всем зрителям. Например, он рассказал о неких "невидимых персонажах", которые сопровождают его на съемках.

"Это не просто друзья… Они часть меня. Это я. Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы... Они видимые. Они — я, как и весь мир это я. Каждая частица мироздания — я". – разоткровенничался Владимир Епифанцев.

