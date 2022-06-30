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Шоу-бизнес
Сам принял роды у жены, а потом бросил ее ради беременной любовницы: что стало с актером Яценко

Сам принял роды у жены, а потом бросил ее ради беременной любовницы: что стало с актером Яценко

За свою карьеру Александр Яценко снялся более чем в 80 проектах. Зрители знают актера по ролям в сериалах "Эпидемия", "Угрюм-река", "Оттепель" и других популярных картинах, но мало кто догадывается, как он живет за пределами экранов.
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Александр Яценко появился на свет в 1977 году и вырос в семье, не связанной с миром искусства. Впрочем, долгое время Александр и сам не планировал выбирать творческую профессию. Будущий актер увлекался техникой, учился на факультете радиофизики, но в какой-то момент кардинально поменял свою жизнь.

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Яценко решил отучиться на режиссера в Тамбовском институте культуры, однако из-за ряда преобразований в вузе выпустился оттуда педагогом. Казалось, теперь двери в кино для Александра будут закрыты навсегда, но все изменила счастливая случайность.

В Тамбов приехали Железняк, Дюжев и Фролов, учившиеся у Марка Захарова. Вчерашний выпускник и его товарищи решили устроить с ними встречу. Артисты отметили талант Яценко и посоветовали ему поступать в ГИТИС. На курс Александр попал без проблем, однако вуз так и не окончил. Всего за несколько месяцев до выпуска студент подрался и был отчислен.

К счастью, отчисление не повлияло на карьеру актера. Он дебютировал в кино еще во время учебы, а после сыграл в фильме "Солдатский декамерон". Именно эта картина стала для Александра знаковой, подарив ему не только первую награду, но и любовь.

Во время съемок артист познакомился с Еленой Лядовой. Сыграв двух влюбленных, партнеры по фильму потеряли друг от друга голову и в реальности. Лядова и Яценко прожили вместе почти 10 лет, однако официально так и не стали мужем и женой. Детей у них тоже не появилось. Поговаривали, что отношения рухнули из-за предательства Елены, которая увлеклась коллегой Владимиром Вдовиченковым.


Следующий серьезный роман Александра закрутился на съемках сериала "Тихий Дон". Актер влюбился в гримера Марину Рожкову и решился создать семью. В 2015 году возлюбленная подарила артисту сына Мирослава. Примечательно, что Яценко пришлось самому принимать у супруги роды, слушая инструкции акушерок по телефону. Впрочем, выбора у него не было: схватки начались внезапно, а медики не успевали приехать вовремя.

Создавалось впечатление, что рядом с Мариной Александр обрел настоящее счастье. Однако в 2018 году брак неожиданно распался. Актер закрутил роман с выпускницей продюсерского факультета ГИТИСа Ксенией Ивановой, которая почти на 10 лет моложе его, и ушел от жены. К тому моменту любовница уже была беременна. Пара обвенчалась в храме воспитывает двоих сыновей: Арсения и Александра.

Сейчас Александру Яценко 45 лет. Он остается востребованным в профессии, много снимается и радует зрителей новыми яркими образами: от медика Скорой в "Эпидемии" до молодого Ивана Грозного в сериале "Грозный".

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Александр Яценко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 13:28 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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