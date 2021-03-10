Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками

Режиссер Юрий Мороз снимал сериал "Угрюм-река" около года в нескольких городах России и в столице Белоруссии. По словам актера Александра Яценко, в Суздале съемочную группу проекта встречали очень хлебосольно. Актер был приятно удивлен гостеприимством местных обитателей.
В перерывах между дублями Яценко заходил в дома к жителям Суздали. Везде актера угощали самодельным алкоголем. Отказаться от домашних спиртных напитков Александр не мог – боялся обидеть хозяев. Частенько актер возвращался на площадку навеселе.
Отметим, что съемочная группа сериала "Угрюм-река" совершила большую экспедицию в Сибирь. Там киношники нашли множество невероятных локаций. В труднопроходимую местность доставили технику и лодки. Творческий коллектив работал в 150 километрах от ближайшего населенного пункта и даже совершил путешествие по реке.
Напомним, сценарий сериала "Угрюм-река" основан на одноименной семейной саге Вячеслава Шишкова. Лента состоит из 16 эпизодов. В центре действия семья Громовых. Герои живут в Сибири конца 19 начала 20 века. Отец и сын влюбляются в одну женщину. Чтобы избавиться от соперника, глава семейства Петр Громов отправляет отпрыска Прохора в опасную экспедицию по Угрюм-реке. Громов-младший, преодолев все трудности, возвращается домой. Поездка очень изменила Прохора. У молодого мужчины появилась цель – разбогатеть.
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