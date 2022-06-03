Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке

Накануне Андрей Малахов посетил торжественное мероприятие – юбилей Бедроса Киркорова. Народному артисту исполнилось 90 лет, и по этому случаю он организовал пышный праздник в одном из московских ресторанов. Малахов, как и многие другие селебрити, оказался в списке приглашенных.
Шоумен явился на вечеринку в элегантном бежевом костюме и розовой рубашке. Как пишет "7 Дней", телеведущий выглядел бодрым, энергичным и даже показался присутствующим похудевшим. На фоне слухов о тяжелой болезни свежий вид Малахова в хорошем смысле поразил народ. Люди вздохнули с облегчением и даже решили, что шоумен победил приписываемый ему недуг или же тревога вовсе была ложной.
Напомним, что определенные подозрения относительно пошатнувшегося здоровья шоумена появились у зрителей после того, как Малахов резко поправился и был замечен в парике. В Сети даже поползли слухи о раке, которые, впрочем, так и не получили официального подтверждения. Сам телеведущий подобные разговоры не комментировал. Теперь же очевидно, что мужчина бодр и свеж. Уже на следующий день после вечеринки полный сил Малахов отправился в Азербайджан на очередное мероприятие.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как перекошенный Андрей Малахов довел людей до исступления.