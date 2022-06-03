Что и следовало ожидать: сбежавшие принц Гарри и Меган Маркл под шумок возвратились в Великобританию

Лондон гудит. Британцы начали праздновать 70-летие правления Елизаветы II. Торжественные мероприятия начались в четверг, 2 июня. Некоторые члены королевской семьи уже успели показаться публике, прокатившись на коляске по площади. В столице также объявились переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл, однако появляться перед народом они не стали.
Герцог и герцогиня Сассекские тайно прибыли в Великобританию. Как пишут СМИ, они прилетели на частном самолете, после чего сели в машину, заказанную Елизаветой II. О присутствии Гарри и Меган в Букингемском дворце стало известно благодаря папарацци. Им удалось сделать несколько снимков, когда королева находилась на балконе.
Визит внука Елизаветы II и его жены был ожидаем, ведь монархиня не могла не пригласить близких родственников на торжество.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в США два года назад, отказавшись от королевских обязанностей. Оказавшись в Калифорнии, супруги стали публично поливать грязью членов семьи, рассказывать о тяжелой жизни во дворце. Чего стоило их скандальное интервью Опре Уинфри. К счастью, родственники смогли наладить отношения, и теперь они видятся достаточно часто.