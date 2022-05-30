Не прижились: Сбежавшие в Америку принц Гарри и Меган Маркл готовятся примириться с семьей

На этой неделе состоится важный день для Великобритании – королева Елизавета отмечает семьдесят лет на престоле. По случаю важного дня вся монаршая семья планирует воссоединиться. Не обошло событие стороной и отреченных представителей короны. Так, в Великобританию должны приехать принц Гарри, Меган Маркл и их дети – трехлетний сын Арчи и малышка Лилибет, которая этим летом должна отметить свой первый день рождения.
По всей видимости, супругам не пришлась по душе американская жизнь. Тому свидетельствует тот факт, что они продлили аренду особняка Frogmore. Таким образом, мы понимает, что пара планирует чаще приезжать в родные края и оставаться в Англии на более длительный срок.
По мнению инсайдеров, такое решение родственников Елизаветы означает, что "они не собираются вновь исчезать". Кроме того, ходят слухи, что теперь Гарри и Меган будут приезжать гораздо чащи и жить по соседству с Уильямом и Кейт. Так что будем надеяться, что сбежавшие в Америку супруги наконец-то одумались и теперь осчастливят престарелую королеву.
Радостную весть сообщил и второй внук Елизаветы Уильям. Он рассказал, что работает над улучшением отношений с братом. Так, они стараются чаще общаться: созваниваются по видеосвязи, обмениваются сообщениями.
Напомним, отношения родственников испортились после того, как Гарри сложил с себя все полномочия и сбежал с семьей в Америку. Видимо, за бугром королевская семья все-таки не прижилась.