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Шоу-бизнес
"Таким еще не видели!": Оставшийся без волос Малахов встал на пороге смерти

"Таким еще не видели!": Оставшийся без волос Малахов встал на пороге смерти

Раздавленный Андрей Малахов не смог продолжить работу на ТВ на этой неделе.
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Телеведущий Андрей Малахов вне себя от скорби — его дорогой друг Юрий Шатунов умер на 49 году жизни. Журналист решил, что по этому поводу шоу "Привет, Андрей!" требует изменений. Из-за кончины певца вместо нового выпуска программы на ТВ показали прошлогодний. Таким образом Андрей Малахов временно освободился от съемок.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Тем не менее ведущему пришлось записать короткое обращение, чтобы оправдать повтор передачи. "Я хочу, чтобы вы увидели и запомнили Юру таким, каким еще никогда не видели!" — объяснил мужчина.

В 2021 году Андрей Малахов и гости студии канала "Россия 1", сами того не ведая, встали на пороге смерти. Они пели и веселились, пока старуха с косой готовилась забрать звезду "Ласкового мая". В прошлогоднем выпуске шоу певец снимался бодрым и позитивным.

Сейчас фанаты покойного бьются в истерике и проливают слезы, а еще серьезное беспокойство вызывает внешность Андрея Малахова. Экранный деятель выглядит болезненно. Условно говоря, он остался без волос, теперь вместо пышной шевелюры его макушку прикрывает парик. А ведь еще год назад густая копна здоровых прядей была визитной карточкой телеведущего.

Ходят слухи, что Андрей Малахов потерял былой лоск из-за рака. Мужчина воздерживается от комментариев и не опровергает сплетни о смертельном недуге.

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Андрей Малахов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 09:58 Источник: Россия 1/"Привет, Андрей!" ✓ Надежный источник

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