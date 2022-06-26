"Таким еще не видели!": Оставшийся без волос Малахов встал на пороге смерти

Телеведущий Андрей Малахов вне себя от скорби — его дорогой друг Юрий Шатунов умер на 49 году жизни. Журналист решил, что по этому поводу шоу "Привет, Андрей!" требует изменений. Из-за кончины певца вместо нового выпуска программы на ТВ показали прошлогодний. Таким образом Андрей Малахов временно освободился от съемок.
Тем не менее ведущему пришлось записать короткое обращение, чтобы оправдать повтор передачи. "Я хочу, чтобы вы увидели и запомнили Юру таким, каким еще никогда не видели!" — объяснил мужчина.
В 2021 году Андрей Малахов и гости студии канала "Россия 1", сами того не ведая, встали на пороге смерти. Они пели и веселились, пока старуха с косой готовилась забрать звезду "Ласкового мая". В прошлогоднем выпуске шоу певец снимался бодрым и позитивным.
Сейчас фанаты покойного бьются в истерике и проливают слезы, а еще серьезное беспокойство вызывает внешность Андрея Малахова. Экранный деятель выглядит болезненно. Условно говоря, он остался без волос, теперь вместо пышной шевелюры его макушку прикрывает парик. А ведь еще год назад густая копна здоровых прядей была визитной карточкой телеведущего.
Ходят слухи, что Андрей Малахов потерял былой лоск из-за рака. Мужчина воздерживается от комментариев и не опровергает сплетни о смертельном недуге.