"Подписали документы о разводе": Меган Маркл и принц Гарри опозорили королевскую семью

Супруги Меган Маркл и принц Гарри живут наперекор властной родне. Уже несколько лет скандалы вокруг четы не утихают. Парочка фактически отринула от королевской семьи Британии и продолжила жестко критиковать монархию.
И хотя старенькая Елизавета II терпеливо мирится с этими подлыми выходками, общественное негодование только растет. Немудрено, что у герцога и герцогини Сассекских появилась армия ненавистников, которые то и дело вставляют им палки в колеса.
Благодаря хитрой подставе сплетников, на днях Меган Маркл и принц Гарри снова опозорили королевскую семью. В Сети появился сенсационный контент на тему расставания звездной пары.
"Вирусное видео под названием "МЕДИА ШОК! Гарри и Меган наконец-то подписали документы о разводе" привело королевских поклонников в неистовство после платинового юбилея королевы", — сообщает известный британский таблоид.
Пока версия о разрыве отношений никак не подтверждена. Однако многие фанаты Меган Маркл и принца Гарри приняли аргументы из ролика за чистую монету. Их любовь к герцогам Сассекским в миг улетучилась. Из-за раздувшейся шумихи люди со всех уголков мира галдят о запятнанной репутации именитых персон.
В Сети отмечают: скандальная парочка сама напросилась на недостоверные сплетни и грязные интриги. Якобы этот масштабный позор — следствие неуважительного отношения Меган Маркл и принца Гарри к королевской семье и, в частности, Елизавете II.