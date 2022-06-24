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Шоу-бизнес
"Подписали документы о разводе": Меган Маркл и принц Гарри опозорили королевскую семью

"Подписали документы о разводе": Меган Маркл и принц Гарри опозорили королевскую семью

Герцог и герцогиня Сассекские повисли камнем на шее Елизаветы II. Британская королевская семья едва терпит скандальную пару. Неудавшийся брак Меган Маркл и принца Гарри обсуждает весь мир.
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Супруги Меган Маркл и принц Гарри живут наперекор властной родне. Уже несколько лет скандалы вокруг четы не утихают. Парочка фактически отринула от королевской семьи Британии и продолжила жестко критиковать монархию.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

И хотя старенькая Елизавета II терпеливо мирится с этими подлыми выходками, общественное негодование только растет. Немудрено, что у герцога и герцогини Сассекских появилась армия ненавистников, которые то и дело вставляют им палки в колеса.

Благодаря хитрой подставе сплетников, на днях Меган Маркл и принц Гарри снова опозорили королевскую семью. В Сети появился сенсационный контент на тему расставания звездной пары.

"Вирусное видео под названием "МЕДИА ШОК! Гарри и Меган наконец-то подписали документы о разводе" привело королевских поклонников в неистовство после платинового юбилея королевы", — сообщает известный британский таблоид.

Пока версия о разрыве отношений никак не подтверждена. Однако многие фанаты Меган Маркл и принца Гарри приняли аргументы из ролика за чистую монету. Их любовь к герцогам Сассекским в миг улетучилась. Из-за раздувшейся шумихи люди со всех уголков мира галдят о запятнанной репутации именитых персон.

В Сети отмечают: скандальная парочка сама напросилась на недостоверные сплетни и грязные интриги. Якобы этот масштабный позор — следствие неуважительного отношения Меган Маркл и принца Гарри к королевской семье и, в частности, Елизавете II.

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Меган Маркл и принц Гарри. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 02:07 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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