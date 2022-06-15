"Последний шанс": Вышвырнутая из дворца как собака Меган Маркл упала королеве в ноги

Меган Маркл и принц Гарри хранят какую-то страшную тайну после выходных, посвященных платиновому юбилею королевы.

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл получили "последний шанс" от королевской семьи. При этом чета может также скатиться в пропасть и быть навсегда "отрезаны", если только они расскажут прессе какие-либо "личные моменты" с выходных, посвященных платиновому юбилею королевы. Об этом заявил Королевский эксперт Дункан Ларкомб.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл посетили Великобританию на Платиновый юбилей королевы Елизаветы II в минувшие выходные, прилетев туда со своими детьми. Эксперт намекнул, что чета столкнулась с непониманием. Он заявил, что вместо того, чтобы "чинить заборы", пара столкнулась с "кирпичной стеной" с некоторыми высокопоставленными членами королевской семьи. Причиной такого отношения стал разговор о том, может ли "все, что Меган и Гарри скажут, стать главой в мемуарах принца или в будущем подкасте". Эта тема взбесила королевских особ.

Автор Дункан Ларкомб, известный своей работой "Принц Гарри: Внутренняя история", рассказал, что пара сейчас сталкивается с настоящим испытанием, которое может повлиять на будущее их семьи.

"Испытание действительно начинается сейчас для Гарри и Меган. Они приехали в Великобританию и на Юбилей и снова по-настоящему утвердились в качестве членов королевской семьи – это здорово для их бренда и то, что Spotify, Netflix и Penguin будут поглощать. Но теперь все зависит от их поведения в дальнейшем. Очевидно, что Королевская семья протянула здесь оливковую ветвь. Но Гарри и Меган все испортили бы, если бы какая-либо частная информация об этих выходных была передана прессе или раскрыта в книге. Сейчас для них это салун последнего шанса. Если что-нибудь из уик-энда просочится, я полагаю, что они будут полностью отрезаны, и на этом все закончится", – заявил он.

Ларкомб добавил, что, хотя это может рассматриваться как опасность для Гарри и Меган, это также возможность для них сделать "огромный шаг в правильном направлении" и "доказать, что им можно доверять".

Гарри и Меган держались в тени в течение Юбилейного периода, публично они посетили только одно мероприятие – Благодарственную службу королевы в соборе Святого Павла. Пара сидела по разные стороны от герцога и герцогини Кембриджских во время службы, и один из королевских экспертов заявил, что с этого момента началась "реальность" новой жизни принца Гарри. Напомним, Меган Маркл оказалась в немилости у королевы после скандального интервью Опре Уинфри. Герцогиня хоть и сама покинула дворец, но все прекрасно понимали, что фактически ее вышвырнули как собаку.