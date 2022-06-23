"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности

В Сети появилась последняя переписка Андрея Малахова с ушедшим другом.

В последнее время все только и обсуждают здоровье знаменитого телеведущего. Из-за изменений во внешности поклонники думают, что с ним не все в порядке. Не так давно Андрея Малахова заподозрили в том, что он носит парик, а позже заметили у него болезненную опухлость.

Как бы там ни было, журналист продолжает работать, а поклонники ждут не дождутся новых выпусков программ "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" с участием именитых звезд. Вот только одного из частых гостей в шоу публика больше не увидит. Речь идет о Юрии Шатунове, о смерти которого стало известно сегодня. Телеведущий оказался шокирован столь печальным известием, как и скорбящий по всей России народ.

"Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова…" – написал в своем микроблоге Андрей Малахов.

Он приложил скриншот переписки с артистом, так что последние слова музыканта и телеведущего перед смертью стали достоянием общественности. Крайний раз коллеги по творческому цеху списывались 23 февраля: экс-солист "Ласкового мая" звал журналиста на сольный концерт 11 марта, а тот в ответ приглашал на Масленицу. При этом в переписке они общались между собой достаточно ласково: шоумен назвал собеседника "дорогой", а Юрий Шатунов – "Андрюша" и "друг мой".

"Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним…" – заключил Андрей Малахов в своем микроблоге.

