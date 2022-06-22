Умер певец Пьер Нарцисс

В возрасте 45 лет умер выпускник "Фабрики звезд", исполнитель хита "Шоколадный заяц" певец Пьер Нарцисс. Об этом сообщает телеграм-канал Varlamov News со ссылкой на дочь артиста Каролину-Кристель Калачеву.
"Спасибо папа тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой", – сообщила дочь Пьера Нарцисса.
По данным "КП", артист умер после операции на почке.
Два года назад бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия обвиняла его в домашнем насилии и чрезмерном употреблении алкоголя. Устав от постоянных драк и выяснения отношений, девушка подала на развод. Дочь Пера Нарцисса также не отрицала, что певец пил и поднимал руку. Судя по ее прощальным словам, она смогла все простить отцу. О дате и месте прощания будет сообщено позже.
Напомним, Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения, принимал участие в проекте Первого канала "Фабрика звезд". Его хит "Шоколадный заяц" полюбился миллионам поклонниц. Позитивный и заводной темнокожий певец с оригинальной манерой исполнения сразу завоевывал сердца поклонников. Пьер Нарцисс переехал в Россию к родственникам, поступил на факультет журналистики в МГУ. В 90-е он выступал в команде КВН РУДН, а также участвовал в шоу "12 злобных зрителей".