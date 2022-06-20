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Шоу-бизнес
Исхудавший Малахов шокировал видом после позорного увольнения

Исхудавший Малахов шокировал видом после позорного увольнения

Андрей Малахов удивил публику, появившись на светском мероприятии.
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В последнее время народ активно обсуждает состояние Андрея Малахова. Поклонники переживают за кумира и даже предполагают, что он серьезно болен. Некоторые даже заявляли, что телеведущий страдает от онкологии. Дело в том, что шоумен поправился, опух и, по слухам, начал носить парик. Однако, по всей видимости, все переживания фанатов Андрея остались в прошлом.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Накануне телеведущий появился на светском мероприятии по случаю дня рождения Виктории Шеляговой. Празднование проходило на теплоходе, который курсировал по городам на Волге. Внешность Малахова повергла публику в шок.

Шоумен выглядел заметно посвежевшим и исхудавшим. Присутствующие на мероприятии были приятно удивлены, увидев Андрея. Некоторые отметили, что, по всей видимости, Малахов облачился в костюм из старого гардероба, который носил в свои лучшие времена. Также многие заметили, что телеведущий начал следить за питанием. Так, он не стал накидываться на ломящийся от деликатесов стол.

Кроме того, Андрей Малахов на светском мероприятии общался с Наташей Королевой, которая несколько лет назад объявила о прекращении дружбы с ведущим. Дело в том, что шоумен предал огласке подробности измены Тарзана, хотя обещал этого не делать. Видимо, звезды наконец-то смогли зарыть топор войны.

Напомним, недавно Никита Джигурда заявил, что Андрея Малахова с позором уволили с телевидения. По мнению мужчины, телеведущего таким образом наказали за клевету.

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Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 11:43 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
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