"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения

Андрей Малахов попал в неприятную ситуацию.

В последнее время ходят разговоры о том, что со здоровьем знаменитого телеведущего не все в порядке. Поклонники пристально наблюдают за каждым его движением и отмечают любое изменение во внешности. Не так давно, бурно обсуждалось то, что шоумен, якобы, носит парик. А на днях народ заметил, что Андрей Малахов болезненно опух, что вновь натолкнуло на мысли о проблемах со здоровьем.

Как бы там ни было, журналист продолжает работать, а выпусков со скандальными подробностями жизни светской тусовки с нетерпением ждут миллионы телезрителей. Кстати, одна из таких программ стоила шоумену работы. По крайней мере, так утверждает Никита Джигурда – в своем время завсегдатай шоу журналиста на Первом канале.

В очередном выпуске телеведущий с экспертами обсуждал бурную личную жизнь музыканта. Однако то, что было озвучено в эфире, не понравилось Никите Джигурде и его супруге Марине Анисиной, поэтому они подали иск в адрес программы, обвинив команду в клевете. Собственно, вся эта история, по словам музыканта, и стала причиной, почему Андрея Малахова послали к чертовой бабушке с Первого канала – якобы, таким образом руководство телеканала наказало ведущего.

"Уволили команду, понизили статус. Но потом, поскольку он вменяемый и талантливый человек, и я все понимаю, мы помирились", – рассказал Никита Джигурда о конфликте с Андреем Малаховым.