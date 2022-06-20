Устроили пожар: Агония изуродовала перекроенное лицо бросившей мужа Подольской

Наталья Подольская показала видео, на котором предстала не в лучшем виде.

Многие считают певицу – настоящей счастливицей, которая урвала куш. Ведь она преуспела не только в карьере, но и сумела охомутать достойного мужчину в виде Владимира Преснякова, с которым счастлива уже много лет. Более того, положение Натальи Подольской позволяет спокойно бросить своего супруга дома и отправиться в отпуск за границу.

Сейчас артистка отдыхает в теплых краях – с маленьким наследником Иваном и, конечно, няней, которая помогает ей по-настоящему наслаждаться отпуском. У звезды эстрады даже находится время на экстремальные виды спорта. Например, в своем микроблоге она показала, как каталась на водных лыжах в открытом море. Супруга Преснякова призналась, что в последний раз делала это 15 лет назад, так что встать на лыжи снова оказалось для нее испытанием.

На ролике, который она опубликовала в своем микроблоге, видно лицо, охваченное агонией, которая буквально изуродовала артистку. Одетая в спасательный жилет, с мокрыми волосами Наталья Подольская выглядит очень забавно. Но еще забавнее кажется ее перекошенное лицо. Как известно, за плечами певицы несколько пластических операций, в частности на ее нос, из-за которого она и комплексовала.

Тем не менее, поклонники оказались в восторге от досуга своего кумира и не сказали ни слова про ее нелепый вид. Многие восхитились смелостью певицы. Именно поэтому фанаты устроили настоящий пожар в комментариях под видео Натальи Подольской, оставив десятки смайликов в виде пламени огня!