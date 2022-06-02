29 часов: Многострадальные роды измученной Тодоренко пошли не по плану

Беременная Регина Тодоренко рискнула здоровьем.

Супруга Влада Топалова вот-вот станет мамой во второй раз. Телеведущая находится примерно на девятом месяце беременности, а значит появление на свет малыша не за горами. Регина Тодоренко не раз признавалась, что сейчас находится под властью гормонов, которые нередко заставляют ее принимать странные решения.

Выбор места, где же все-таки она будет рожать, оказался многострадальным. Сначала теледива собиралась делать это в России и даже вместе с супругом проходила курсы по гипнородам. Однако все пошло не по плану: супруги внезапно решила отправиться на Бали, чтобы долгожданный малыш появился там. Но и с островами ничего не вышло: подыскать тихое местечко, чтобы погрузиться в медитативное состояние, у нее не получилось.

В итоге, взяв мужа и сына, она вновь отправилась в путь, однако не озвучила поклонникам точку назначения. Известно лишь то, что перелет занял у нее 29 часов, что, по мнению некоторых врачей, весьма небезопасно для мамы и ребенка. Но ее это не остановило, хотя в своем микроблоге Регина Тодоренко призналась, что длительная дорога порядком измучила ее.

Пока поклонники гадали, где же теперь находится теледива, ее менее скрытный супруг все выдал сам. В своем микроблоге он разместил трогательный снимок, на котором запечатлен вместе первенцем в Ванкувере, а в подписи сообщил, что семья прибыла в Канаду. Для какой цели звездная чета решила посетить Северную Америку, точно неизвестно. Но, учитывая срок Регины Тодоренко, вполне возможно, что она наконец-то определилась с местом для родов.