Молится: Стало известно о состоянии Тодоренко после новости о выкидыше

Регина Тодоренко находится на последних сроках беременности и уже находится в ожидании скорого рождения малыша. Однако беременность пришлась на непростой период для Регины, поэтому она периодически сопровождалась стрессом и переживаниями. Недавно телеведущая решила рассказать о своем состоянии, а также поделилась советами по успокоению.
Звезда шоу "Орел и решка" призналась, что она часто молится. По ее словам, именно молитва способна ее успокоить перед родами. Также она обратилась за помощью к гипнологам, специалисты будут ее курировать во время рождения второго ребенка. Кроме того, параллельно звезда медитирует и занимается другими духовными практиками. Кстати, помощь в медитации ей оказывает сестра влада Топалова Алина.
По всей видимости, Тодоренко решила серьезно заняться собой после совета врачей побольше отдыхать и меньше нервничать. Вероятно, сейчас звезда наконец-то находится в состоянии покоя.
Напомним, что недавно Регина ошарашила публику страшной новостью. Как оказалось, это не вторая, а третья беременность телезвезды. Ранее у нее произошел выкидыш, который спровоцировали падение и последующая травма.