"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого

В жизни супруги Евгения Петросяна случилось страшное горе.

Популярный российский эстрадный юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Этот брак был обречен на многочисленные скандалы. Народному артисту РСФСР очень трудно дался развод с предыдущей супругой, заслуженной артисткой России Еленой Степаненко. Звезды "Кривого зеркала" очень долго делили имущество. Наконец, 76-летний сатирик нашел счастье с пятой женой.

Однако пара сразу же попала под пристальное внимание публики. 33-летняя помощница юмориста до сих пор выслушивает обвинения в свой адрес. Многие поклонники Евгения Петросяна уверены, что Татьяна Брухунова начала отношения с ним исключительно ради известного имени или многомиллионного состояния. Так или иначе, два года назад у пары родился ребенок, сатирик назвал сына Ваганом, в честь отца.

Однако примерно в это же время жена Евгения Петросяна пережила большую трагедию. Она рассказала о страшном в горе в социальных сетях. Татьяна Брухунова сообщила подписчикам о кончине любимого.

Оказалось, что два года назад она потеряла своего отца. Женщина опубликовала фото с прической каре и рассказала, что раньше стриглась очень коротко, потому что из-за стресса на фоне переживаний начали выпадать волосы.

"Вам очень понравилась моя короткая стрижка. Очень много вопросов: почему не сохранила ее. Пошла на этот шаг после папиной смерти", – поделилась горем Татьяна Брухунова.

Она подчеркнула, что носила прическу "под мальчика" целых два года, но в итоге отказалась от этого стиля. Жена Евгения Петросяна отметила, что каре является ее любимым видом стрижки.