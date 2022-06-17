"Замуж не берет": Нацепившая свадебное платье Волочкова осталась у разбитого корыта

Анастасию Волочкову сняли в свадебном наряде под руку с мужчиной.

Поклонники балерины всея Руси уже сбились со счета ее "любимых". Что неудивительно, ведь меняются они у нее очень часто. При этом сама артистка не видит ничего плохого в громадном числе поклонников. К тому же, говорит Анастасия Волочкова, это временно, ведь она еще обязательно выскочит замуж – за единственного и неповторимого.

Накануне светская львица поразила фанатов необычными снимками. Пользователи привыкли видеть в микроблоге кумира фотографии в странных нарядах, после развлечений в бане или с толпой мужчин. Но на этот раз артистка опубликовала кадр, на котором изображена в шикарном свадебном платье. А рядом с ней – представитель сильного пола, правда, одетый менее официально.

"Верю, вам понравится", – написала под фотографией артистка и осталась у разбитого корыта, ведь пользователи нашли к чему придраться. То платье мятое, то фон не тот, а кто-то напомнил артистке о неудачах в личной жизни: мол, у Анастасии Волочковой, кажется, есть все для того, чтобы получить статус супруги, однако у нее все никак не складывается.

"И платье есть, и шлейф. Только замуж не берет никто. Пробуют, хвалят, да не берут", – такой ехидный комментарий появился под публикацией балерины всея Руси.

Как оказалось, этот наряд Анастасия Волочкова нацепила для съемок своего клипа, а мужчина на снимке рядом с ней – это режиссер, который как раз и занимается созданием видеоролика.