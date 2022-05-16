"В кровать приведет": похотливая Орлова наплевала на собственного сына

Популярная российская исполнительница Ольга Орлова в очередной раз удивила публику неоднозначными высказываниями. Бывшая участница группы "Блестящие" рассказала об отношениях своего сына, однако у поклонников могло сложиться впечатление, что женщина наплевать на собственного наследника.
Артем – единственный ребенок экс-ведущей телепроекта "Дом-2", поэтому она старается следить за его личной жизнью. Парню, к слову, уже исполнился 21 год. Естественно, его отношения с женщинами очень волнуют маму.
Меж тем, Ольга Орлова, оценивая потенциальную девушку сына, высказалась довольно-таки нелицеприятно, как будто бы ей абсолютно наплевать, с кем свяжет свою жизнь подрастающий наследник.
Известная певица заявила, что ей все равно какого возраста будет избранница Артема. По ее словам, спутница сына может быть хоть младше него, хоть старше.
Экс-звезда "Блестящих" подчеркнула, что парень может допустить ошибку при выборе второй половинке, однако не увидела в этом ничего страшного. По ее словам, неправильный выбор даст ребенку больше опыта.
Кроме того, публика не могла не обратить внимание на похотливое высказывание Ольги Орловой о будущей спутнице сына. Исполнительница отметила, что Артем приведет будущую девушку к себе в кровать, а не к ней.