"Совет да любовь!": проводы Барановской и Лепса в ЗАГС вызвали ажиотаж

Мгновенное распространение сплетен — удивительное явление современности. Блогеры могут сделать из мухи слона практически без повода. Недавно Юлия Барановская и Григорий Лепс отправились в совместную рабочую поездку, которую в Сети сочли романтическим путешествием.
Звезда "Живого Журнала" Лена Миро предположила, что ведущая и певец давно испытывают взаимную симпатию, а потому и свадьба не за горами. Вместе с толпой подписчиков она мысленно проводила парочку в ЗАГС и посмеялась над этим.
По мнению блогерши, Юлия Барановская должна взять быка за рога и скорее окольцевать мужчину, пока на горизонте не видно его бывшей жены-красотки. Григорий Лепс развелся относительно недавно, так что статус завидного жениха у него имеется, а женская ласка способна творить чудеса.
Громкая и несостоявшаяся в реальности свадьба вызвала среди россиян ажиотаж, уж больно скрытно ведут себя потенциальные супруги. "Совет да любовь Юле и Григорию! Горько!", "Отличная пара", "Как двое из ларца", — выразились пользователи Сети.
Напомним, подозрения о романе Юлии Барановской и Григория Лепса появились еще в начале осени. К этому причастен известный ютуб-блогер Anton S, собирающий сплетни из мира шоу-бизнеса. Поначалу молву не восприняли всерьез, зато сейчас звезд "женят" все кому не лень.