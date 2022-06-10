Не постеснялись: Барановскую и Лепса застукали во время близости после слухов о романе

В конце прошлого года поклонники исполнителя хита "Лондон" были ошарашены новостью: после двадцати лет брака он развелся со своей женой – балериной Анной Шаплыковой. Вместе с тем в светской тусовке поползли слухи о том, что Григорий Лепс закрутил роман с Юлией Барановской.
Позже эту информацию подтвердила Ксения Собчак, проболтавшись в шоу "Вечерний Ургант" о том, что бывшая жена Андрея Аршавина действительно встречается со знаменитым музыкантом. При этом сами они свои отношения не комментируют, а Юлия Барановская заявила, что привыкла к постоянному приписыванию ей всевозможных романов. Тем не менее, парочку время от времени видят вместе, а разговоры об их отношениях не утихают.
Накануне в Сети появился любопытный снимок: на нем теледива и певец запечатлены вместе в весьма необычных условиях. Дело в том, что они отправились поддержать бойцов, которые держат оборону Донецка. Стоит отметить, что на фоне негативных высказываний многих артистов в адрес спецоперации на Украине, поступок артиста и экс-супруги Андрея Аршавина заслуживает уважения, ведь они не постеснялись публично выразить свою поддержку.
Более того, снимок идеально отражает близость Юлии Барановской и Григория Лепса с бойцами, которые ежедневно защищают людей. Так, теледива трогательно обняла мужчин в форме, а певец стоит рядом с теплой сияющей улыбкой на лице.