"Строгая госпожа": Вывалившую грудь Волочкову в БДСМ-костюме ублажили толпой

Анастасию Волочкову в очередной раз поймали в компании мужчин.

Поклонники уже не успевают угнаться за любвеобильной балериной, в микроблоге которой то и дело появляются новые "любимые". Казалось бы, недавно она отдыхала на Мальдивах с накаченным Сергеем, потом в ее жизни появился молоденький Дмитрий, а буквально пару недель назад Анастасия Волочкова грелась на солнышке с новым возлюбленным.

Фанаты артистки уж было испугались, что и с этим "любимым" все кончено, ведь в ее микроблоге появилась фотография с представителями прекрасного пола, которые ранее не светились в ее ленте. "Я думала это новые любимые мужчины, причем сразу два", – написал кто-то из пользователей. Как оказалось, эти таинственные незнакомцы действительно сыграли важную роль в жизни балерины всея Руси, но с любовью это никак не связано.

Дело в том, что это адвокаты, которые не раз защищали честь Анастасии Волочковой. И, судя по всему, своей блестящей работой ублажили ее. Не зря же она посвятила им целую публикацию в День адвокатуры. На одном из снимков артистка предстала в весьма провокационном наряде: в кожаном обтягивающем костюме с глубоким декольте, вывалив огромную грудь на всеобщее обозрение.

Хейтеры тут же принялись разносить балерину за внешний вид. Больше всего критики получил как раз костюм, который пользователи сравнили с нарядом для эротических утех. "Строгая госпожа. БДСМный наряд с белыми валенками – прям огонь!" – написал кто-то в комментариях под публикацией Анастасии Волочковой.