Без мыла лезет: Ротару неожиданно впряглась за распятую заживо Пугачеву

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Воскресенье
5 июня
Лента новостей
12:23
Русская Мадонна: шоу Бузовой за 100 миллионов потрясло Киркорова
11:44
"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины
11:20
"Яна совсем загоняла": побагровевший Плющенко свалился с сердечным приступом на глазах у детей
10:59
Сбежавшей в США онкобольной Вайкуле отмерили последний срок: Испытала ужас
10:49
"Кобылоголовая" Собчак взяла в рот при всем честном народе: Мерзость
08:26
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
06:02
Рецепт блинов от звезды "Моей прекрасной няни" – без вреда для фигуры
04:45
Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
02:07
Четверо лосей устроили заплыв по Волге: Куда вы?!
00:07
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
22:05
"Сыновья копируют успешных родителей": изменившегося наследника Шевчука вывели на чистую воду
20:16
"Может не справиться": замахнувшуюся на Евровидение Бузову спустили на землю
18:02
"Господи, убей меня!": 75-летняя Васильева свихнулась на фоне галлюцинаций
18:00
"В чем мать родила!": Голая Лада Дэнс опозорилась на пляже
17:19
"Уже совсем": шокирующие изъяны дочери Орбакайте вызвали оторопь
16:33
"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта
16:25
"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей
15:36
"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?
День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня
Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Без мыла лезет: Ротару неожиданно впряглась за распятую заживо Пугачеву

Без мыла лезет: Ротару неожиданно впряглась за распятую заживо Пугачеву

Алла Пугачева накануне угодила в очень неприятную ситуацию.

Продолжение: Униженная нецензурной надписью на "Останкино" Пугачева оставила недвусмысленное послание
прочитано 2198 раз

Скандал вокруг отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина достиг своего апогея после того, как на фасаде телецентра "Останкино" вдруг на время появилась оскорбительная надпись в виде бегущей строки. Несмотря на отсутствие фамилии в бранном послании, россияне решили, что оно было адресовано самой Примадонне – певицу будто заживо распяли у всех на виду.

ПО ТЕМЕ

"Алла, ты всех за***": Обложенную отборной матерщиной Пугачеву вышвырнули за борт

После унизительной надписи на Останкино околпаченная Пугачева разразилась гневной отповедью

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Подтвердил подозрения и тот факт, что сегодня в микроблоге Пугачевой появился гневный ответ. Улыбающаяся Примадонна отметила: чем ниже у человека интеллект, тем громче из его уст звучат оскорбления. Неожиданно для многих за коллегу тут же впряглась София Ротару, с которой у Аллы Пугачевой прежде были напряженные отношения.

Как сообщила "ЭГ", украинская исполнительница не стала сохранять нейтралитет, а поставила лайк публикации Примадонны, тем самым показав, что одобряет ее противоречивое поведение. Заметившие такой жест поддержки пользователи решили, что Ротару без мыла лезет в душу своей давней конкурентке, пытаясь показать свою лояльность. Впрочем, никаких заявлений по этому поводу София Ротару делать не стала, так что об истинном смысле ее намерений остается лишь догадываться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как открестившуюся от России Софию Ротару засыпали деньгами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2022, 20:43 Источник: ЭГ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену

Внешний вид Елены Изаксон вызвал оторопь
Шоу-бизнес

"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"

Поклонники не узнают звезду
Шоу-бизнес

"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей

Мария делится радостью
Шоу-бизнес

"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны

Позор на всю страну

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+