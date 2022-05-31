Без мыла лезет: Ротару неожиданно впряглась за распятую заживо Пугачеву

Алла Пугачева накануне угодила в очень неприятную ситуацию.

Скандал вокруг отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина достиг своего апогея после того, как на фасаде телецентра "Останкино" вдруг на время появилась оскорбительная надпись в виде бегущей строки. Несмотря на отсутствие фамилии в бранном послании, россияне решили, что оно было адресовано самой Примадонне – певицу будто заживо распяли у всех на виду.

Подтвердил подозрения и тот факт, что сегодня в микроблоге Пугачевой появился гневный ответ. Улыбающаяся Примадонна отметила: чем ниже у человека интеллект, тем громче из его уст звучат оскорбления. Неожиданно для многих за коллегу тут же впряглась София Ротару, с которой у Аллы Пугачевой прежде были напряженные отношения.

Как сообщила "ЭГ", украинская исполнительница не стала сохранять нейтралитет, а поставила лайк публикации Примадонны, тем самым показав, что одобряет ее противоречивое поведение. Заметившие такой жест поддержки пользователи решили, что Ротару без мыла лезет в душу своей давней конкурентке, пытаясь показать свою лояльность. Впрочем, никаких заявлений по этому поводу София Ротару делать не стала, так что об истинном смысле ее намерений остается лишь догадываться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как открестившуюся от России Софию Ротару засыпали деньгами.