"Алла, ты всех за***": Обложенную отборной матерщиной Пугачеву вышвырнули за борт

Примадонна российской эстрады вместе с мужем и детьми укатила за границу после начала спецоперации на Украине. В основном Алла Пугачева хранит молчание, не комментируя политическую повестку, однако ее муж Максим Галин, сидя за бугром, негативно высказывается в адрес России.
Отъезд певицы из страны определенно не сыграл ей на руку: несмотря на отсутсвие в ее редких выходах на связь нелестного посыла о Родине, народ все равно в гневе из-за ее поступка. Очевидно, простить артистку, которая долгие годы зарабатывала деньги на преданных поклонниках, а потом бросила их и кормившую ее страну в самое непростое время, будет нелегко. Да, и Примадонну, кажется, уже и не ждут дома.
Накануне на здании телецентра "Останкино" странным образом появилось сообщение, судя по контексту, адресованное Алле Пугачевой. Причем послание содержало отборную матерщину и, очевидно, подразумевалось, как прощание с уехавшей в Израиль певицей.
"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут за***", – говорилось в высвечивавшимся на фасаде "Останкино" сообщении.
Фамилия в тексте не указана, но по масштабу такое послание может быть адресовано только одной убежавшей Алле. Кто автор обращения – не ясно, зато понятно одно: такие перформансы явно показывают, что Примадонну вышвырнули за борт, а на Родине ее уже мало кто ждет. Так что, Алле Пугачевой стоит задуматься, а надо ли вообще покидать Израиль.