После унизительной надписи на Останкино околпаченная Пугачева разразилась гневной отповедью

Семья Аллы Пугачевой улетела в Израиль в конце февраля и до сих пор там находится. Это не дает покоя хейтерам, которые так и норовят упрекнуть и припугнуть звезд. Кто-то призывает лишить бросивших страну артистов гражданства, другие пугают арестом. Так или иначе, время идет, а назад возвращаться звезды не торопятся.
Апогеем нарастающего негатива стала световая надпись, которая появилась на здании Останкино. "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала. — Прим. ред.)", — говорилось в бегущей строке на фасаде телецентра.
После такого оскорбительного выпада Алла Пугачева не смогла промолчать. "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – высказалась 73-летняя Примадонна.
Несмотря ни на что, Алла Пугачева пообещала журналистам вернуться в Россию к началу учебного года, последует ли за ней Максим Галкин, пока не ясно. На родине шоумену грозит уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии. В Сети есть открытая информация о том, что Галкина и вовсе могут арестовать.