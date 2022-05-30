"Громко материлась": с позором изгнанная из России Наргиз устроила истерику в аэропорту

Недавно певица Наргиз была с позором изгнана из России. Дело в том, что артистка позволяла себе нелестно высказываться в адрес страны, именно поэтому, по всей видимости, ей запретили въезд на пятьдесят лет. Так, когда она прилетела в Домодедово, ее буквально развернули в аэропорту и попросили вернуться на Родину.
Как оказалось, Наргиз была крайне недовольна таким положением вещей. Об этом рассказала Алена Жигалова в своем Telegram-канале. По словам журналистки, певица устроила настоящую истерику в аэропорту и не хотела разворачиваться. "Громко материлась и требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой", – пишет Жигалова. Журналистке было крайне интересно, какие аргументы плюнувшая в россиян Наргиз хотела привести в свое оправдание.
Кроме того, она отметила, что Наргиз сильно подставила Виктора Дробыша. Об этом Жигалова узнала за кулисами премии RU.TV. Так, продюсер попал на деньги, поскольку из-за певицы сорвались корпоративы, на которых она должна была выступать.
Напомним, поведение Наргиз возмутил многих россиян. Более того, некоторые не понимают, почему имеющая столь враждебную позицию звезда вообще пыталась въехать в Россию. Стоит отметить, что, по всей видимости, менять мнение артистка не собирается. Об этом сообщил ее адвокат, добавив, что теперь певица будет выступать только за границей.