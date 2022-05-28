Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны

Накануне певица Наргиз была фактически с позором изгнана из России. Дело в том, что артистке запретили въезд в страну на пятьдесят лет. Об этом Наргиз стало известно, когда та прилетела в Москву. Прямо в аэропорту женщину развернули и отправили обратно в Ташкент. Причиной тому послужило то, что звезда нередко негативно высказывалась в адрес России. Теперь плюнувшей в россиян артистке придется давать концерты только за границей.
Стоит отметить, что, по всей видимости, позорное изгнание нисколько не смущает Наргиз. Так, сегодня она вышла на связь, опубликовав видео в свой Telegram-канал. Певица кривлялась на камеру, сидя, вероятно, на летней веранде какого-то ресторана. Выглядела женщина довольно-таки весело: улыбалась, игриво размахивая руками. Ролик она подписала: "Приветствую всех! Как настроение?".
Напомним, поведение Наргиз пришлось не по душе многим российским звездам. Так, Иосиф Пригожин резко негативно высказался в адрес певицы. Он напомнил, что артистка всем обязана России, ведь именно проект "Голос" подарил ей счастливый билет в жизнь. Супруг Валерии назвал певицу неблагодарной и напомнил строки из Библии, в которой советуют не кусать руку дающего.