Возбужденный Малахов потрогал женскую киску в эфире шоу: Помощь нужна

Андрея Малахова приятно порадовали в эфире шоу "Песни от всей души".

Недавний выпуск шоу Андрея Малахова "Песни от всей души" был наполнен проникновенными композициями. Чего только стоит песня, посвященная матери, в которой поется: "Мне помощь твоя нужна". Выступление гостьи программы так растрогало слушателей, что один из участников даже не смог сдержать слез.

После этого женщина решила преподнести ведущему памятный подарок. Так, она протянула Малахову статуэтку кошки, заявив: "Андрюшенька, мой брат слышал, что вы любите современное искусство. Так как он скульптор и художник, он вам дарит этого котика. Обязательно возьмите его и принесите в дом, он принесет удачу". Возбужденный проникновенными выступлениями и душевными беседами Малахов с удовольствием взял в руки и потрогал киску женщины, поблагодарив ее от всей души.

Однако на этом презенты не закончились. Другая участница подошла к кумиру с огромной корзиной, в которой лежали всевозможные угощения. "Я привезла хлеб домашний, я пекла на закваске. А это вино, ему четыре года в этом году будет, сама делала". Обрадованный Малахов тут же решил испробовать яства, а потому сказал: "Мы перекусим, друзья, а пока реклама у вас".