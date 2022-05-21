"Царствие небесное": Подольская раздавлена смертью самого родного мужчины

Сегодня печальный день для семьи Натальи Подольской, певица оплакивает самого родного мужчину ее жизни. В своем микроблоге она опубликовала архивный снимок, на котором изображена вся ее семья – мама, папа и сестры. Как оказалось, сегодня день рождения ее отца, которого нет в живых вот уже шестнадцать лет. "Папа. Сегодня день рождения. С нами его нет уже 16 лет. Но он в нас и в наших детях", – написала звезда в своем микроблоге.
Поклонники Натальи высказали свои соболезнования по поводу ее потери. "Даа, плохо без папы", "Со мной нет папы 9 месяцев, и это больно", "Соболезнования...Ангел с вами, оберегает вас и вашу маму". "Светлая память ему".
Также многие пользователи сети отметили, что члены семьи очень похожи друг на друга. "Ваша сестра очень с мамой похожа в молодости", "Все на маму очень похожи. Хотя взгляд у Наташи папин. Теплая, семейная фотография", "Старшенький сыночек Натальи очень похож на дедушку", – написали подписчики.
Напомним, родитель артистки погиб при трагических обстоятельствах, а именно в ДТП. Певица признавалась, что после гибели мужчины происходили мистические события. Так, однажды ей позвонили, но в трубке слушалось лишь мужское дыхание.