Названа причина пропажи Юлии Барановской

Юлии Барановской долго не было в Москве. Поклонники стали активно интересоваться, чем телеведущая занималась на протяжении всего этого времени.
В эфире своего шоу "Все к лучшему" на "Русском радио" знаменитость объяснила, почему так долго отсутствовала в российской столице. Для начала Барановская призналась, что скучала Как же я скучала по радиослушателям и соведущему.
Коллега Юлии задал ей вопрос, который интересовал многих россиян. "Ну, здравствуй, моя пропажа. Куда же ты подевалась? Почему тебя так долго не было?", — обратился к Барановской ведущий Максим Привалов.
Бывшая супруга Андрея Аршавина заявила, что у нее было много рабочих командировок. Стоит отметить, что Барановская не появлялась в эфире "Русского радио" больше месяца.
Ранее Юлия Барановская рассказала о своем отношении к людям, которые на протяжении жизни меняют точку зрения. Телеведущая считает, что "хуже нет человека", чем тот, который в принципе не имеет своего мнения. "Это тот человек, с которым вообще не разговаривать, ничего с ним не обсуждать. Потому что он хочет быть удобным для всех. В моем окружении есть несколько таких людей", – говорила она.