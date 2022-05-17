"Мы в отношениях": Ивлееву застукали с Элджеем после слухов о воссоединении

Настя Ивлеева подогрела слухи о воссоединении с Элджеем.

В последнее время ходят слухи о воссоединении Насти Ивлеевой и Элджея. Поклонники звезд надеются, что молодые люди наконец-то решили дать второй шанс отношениям. Недавно их застукали вместе, что подлило масло в огонь.

В свой микроблог девушка она опубликовала видео вместе с экс-супругом. Молодые люди вместе рассекали по Москве на спортивном авто рэпера. Однако оказалось, что бывшие возлюбленные встретились, не просто так. Блогерша решила забрать у музыканта машину после его возвращения на Родину. Напомним, зиму артист провел на Кипре, где к тому же получил вид на жительство.

Стоит отметить, что встреча пары не выглядела так, будто Ивлеева отнимает у бывшего избранника автомобиль. По всей видимости, Элджей добровольно передал его в пользование Насти. Некоторые фанаты посчитали, что между звездами вновь пробежала искра, а потому засыпали Ивлееву вопросами о воссоединении с рэпером.

К сожалению, телеведущая не стала откровенничать с поклонниками. Ведь ранее она уже отвечала на подобные вопросы. Так, она заявляла, что они с экс-супругом в теплых отношениях, поэтому будут видеться и проводить время вместе, однако это ни о чем не говорит. "Слухи о воссоединении будут всплывать частенько, так как мы в отличных отношениях", – говорила Настя.