"Сжигать свой российский паспорт": Бежавшая за бугор Лазарева отбрехалась от Родины

Татьяна Лазарева в очередной раз негативно высказалась в адрес России.

Именно здесь телеведущая родилась и выросла, а потом построила карьеру на телевидении и обзавелась толпой поклонников. Последние годы артистка вместе со своими детьми проводит в Испании, однако время от времени посещала родные края. Но с началом спецоперации на Украине Татьяна Лазарева заявила, что в Россию в ближайшие годы ни за что не вернется.

Более того, бывшая супруга Михаила Шаца начала негативно высказываться в адрес вырастившей и давшей ей заработок страны, чем, ожидаемо, разгневала публику. Хотя, по ее признанию, теледива и до этого регулярно получала в социальных сетях проклятия, пожелания смерти и оскорбления: мол, ее обвиняли в пристрастиях к алкоголю, психических расстройствах, а также называли "клоуном", которому не место в политических вопросах. По словам ведущей, ее вся эта ситуация не расстраивает, наоборот, ей плевать на злые языки.

Недавно выяснилось, что вслед за детьми и экс-супругой в Испанию перебрался и Михаил Шац, так что, теперь у Татьяны Лазаревой точно нет причин возвращаться в Россию и привозить туда детей. При этом пока на кардинальные меры артистка не решается. "Я далека от того, чтобы сжигать свой российский паспорт", – призналась теледива. Но говорить гадости о родине она продолжает. "Это прекрасная страна, в которой я выросла. Мне лишь стыдно за то, что происходит сейчас", — отбрехалась от России Татьяна Лазарева.