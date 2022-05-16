"Больше грязи": что подогревает чувства мужа к бесшабашной Распутиной

Маша Распутина и Виктор Захаров вместе уже более 20 лет.

На днях певица праздновала день рождения. В это трудно поверить, но всегда молодой, яркой, красивой и бесшабашной певице исполнилось 58 лет! Маша Распутина в этом году не пожелала масштабно отмечать торжество, но любящий муж, конечно же, не мог оставить звезду без сюрприза.

Романтичный Захаров предложил супруге вдвоем поужинать в ресторане, а сам пригласил туда же десять самых близких друзей исполнительницы. Увидев гостей, именинница пришла в восторг. Естественно, не обошлось и без дорогих подарков, которые звезда очень любит. Но что именно муж подарил Распутиной, она говорить запретила.

В комментарии "Собеседнику" Виктор Захаров признался, что в отношениях с избранницей у них все прекрасно. Это может показаться удивительным, но все плохое, что случается в жизни звезды, лишь подогревает чувства ее благоверного.

"Чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче," – откровенно рассказал Захаров.

При этом мужчина любит пошутить о том, что бесшабашная Распутина была послана ему именно за его грехи. Но это, конечно же, всего лишь шутка. Спустя много лет совместной жизни Захаров продолжает гордиться своей возлюбленной. Он считает, что в свои 58 лет Маша находится в прекрасной физической форме, и даже не возражает против того, чтобы она демонстрировала это людям – пусть смотрят и восхищаются.

Ранее "Дни.ру" вспоминали все громкие выходки скандалистки Маши Распутиной.