"Кривая логика": вопящую о несправедливости Боню вывели на чистую воду

Знаменитость активно ведет соцсети, в которых периодически рассказывает о своих проблемах, за что иногда получает негативную реакцию подписчиков. Так недавно Виктория Боня рассказала о проблемах с учительницей дочери, которая кричит за постоянные опоздания девочки на уроки и даже грозится директором. Примечательно, что сама знаменитость проблемы здесь не видит и объясняет регулярные опоздания наследницы тем, что в Монако сейчас проходит Гран-При Формулы-1, что, видимо, вызывает пробки.
Острая на язык блогерша Лена Миро на своей странице в LiveJournal не одобрила вопящую о несправедливости учительницы Боню и тут же вывела звезду на чистую воду, предав подробному разбору ее странную логику.
"В очередной раз поразила кривая логика Бони: опаздываем, потому что что-то мешает добраться вовремя," – заметила Миро.
Вместо того, чтобы качать права и перекладывать вину на учителя, блогерша посоветовала экс-участнице "Дома-2" вставать пораньше и быстрее выходить из дома – тогда и в школу будут успевать. Постоянные опоздания, по мнению Миро, являются грубым неуважением к педагогу, поэтому Боне определенно стоит что-то изменить в своем поведении.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как избалованная Боня крупно опозорилась за границей.