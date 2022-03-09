Не для слабонервных: муж готовится наблюдать за родами Кабаевой

Сейчас Александра Кабаева находится на 32-й неделе беременности. Модель рассказала о своем интересном положении недавно. Ей долгое время удавалось скрывать от поклонников свой выросший живот. Так что слухи, возникшие после свадьбы брюнетки с хоккеистом Егором Зайцевым, оправдались.
Теперь же Александра Кабаева сообщила новое известие в своем инстаграм-аккаунте. Блогер рассказала, что ее супруг собирается присутствовать на родах. Судя по всему, она восхищена смелым решением своего избранника.
Не секрет, что это зрелище не для слабонервных – многие мужчины теряют сознание, видя роды своих возлюбленных. Александра Кабаева поинтересовалась у фолловеров, что они думают об идее спортсмена.
Напомним, модель уже имеет сына Демида от предыдущего брака с кикбоксером и участником шоу "Дом-2" Александром Липовым. Судя по всему, уставшая от скандальных выходок экс-супруга, Александра Кабаева наконец-то обрела семейное счастье. Егор Зайцев сумел наладить контакт с маленьким наследником Александры Кабаевой.